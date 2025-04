Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)

Les symptômes de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique sont similaires à ceux du syndrome de Guillain-Barré. La faiblesse est plus présente que les sensations anormales (engourdissement et sensation de picotements). Cependant, ces symptômes s’aggravent pendant plus de 8 semaines. (La faiblesse provoquée par le syndrome de Guillain-Barré s’aggrave sur une période de 3 ou 4 semaines, puis se stabilise ou commence à revenir à la normale.)

Les symptômes peuvent s’aggraver lentement ou bien s’atténuer, voire disparaître, puis s’aggraver ou réapparaître.

Les réflexes sont généralement absents.

Chez la plupart des personnes atteintes de ce trouble, la tension artérielle varie moins, des troubles du rythme cardiaque se présentent moins souvent et d’autres fonctions internes sont moins altérées que pour les personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré. De plus, la faiblesse peut être plus irrégulière, touchant les deux côtés du corps différemment, et elle progresse plus lentement.