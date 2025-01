Névralgie du trijumeau

Anticonvulsivants ou autres médicaments

Parfois, chirurgie

Les accès douloureux étant brefs et récurrents, les antalgiques usuels ne sont en général pas utiles, contrairement à d’autres médicaments, notamment certains anticonvulsivants, pris par voie orale, qui peuvent être utiles. (Les anticonvulsivants stabilisent les membranes des cellules nerveuses.) L’anticonvulsivant carbamazépine est en général le médicament utilisé en premier. L’oxcarbazépine, la lamotrigine, la gabapentine et la phénytoïne, qui sont également des anticonvulsivants, peuvent être prescrites si la carbamazépine est inefficace ou provoque des effets secondaires intolérables.

Il est également possible d’utiliser du baclofène (médicament utilisé pour diminuer les contractures musculaires) ou de l’amitriptyline (antidépresseur tricyclique). Si l’amitriptyline a des effets secondaires intolérables, un autre antidépresseur tricyclique peut être essayé.

L’injection de toxine botulique (utilisée pour paralyser les muscles ou traiter les rides) près de la zone douloureuse peut être utile, mais les preuves de son efficacité sont limitées.

Si les épisodes douloureux sont fréquents et sévères, les médecins peuvent utiliser un bloc nerveux pour soulager temporairement la douleur jusqu’à ce que le médicament administré par voie orale soit efficace. Un anesthésiant est injecté dans le nerf pour bloquer temporairement sa fonction.

Si la douleur continue d’être importante malgré le traitement, on peut avoir recours à une intervention chirurgicale. Si la cause est une anomalie de position d’une artère, le chirurgien peut séparer l’artère du nerf en plaçant entre ces structures une petite éponge. Cette technique (appelée décompression vasculaire) atténue en général la douleur pendant plusieurs années. Si la cause est une tumeur, elle peut être retirée chirurgicalement.

En cas de douleur résistante au traitement médical et de contre-indication à l’intervention chirurgicale, on peut réaliser un bloc nerveux qui permet d’évaluer l’éventuel intérêt d’autres méthodes. Si l’injection de l’anesthésiant dans le nerf soulage la douleur, perturber le nerf peut soulager la douleur, de façon parfois permanente. Ces perturbations peuvent consister à :

Couper le nerf par voie chirurgicale

Couper le nerf à l’aide d’une sonde de radiofréquence (qui produit de la chaleur) ou d’un Gamma Knife

Comprimer le nerf au moyen d’un ballonnet

Détruire le nerf en injectant un agent comme du glycérol à l’intérieur

Toutefois, la chirurgie consistant à soulager la douleur entraîne souvent un engourdissement au niveau du visage. De même, il est fréquent que la douleur réapparaisse. Par conséquent, les personnes peuvent avoir besoin de nombreuses interventions. Cette nécessité d’interventions multiples peut accroître le risque de développer une douleur sévère difficile à traiter.