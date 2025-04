Autres causes

Une méningite récurrente peut également être provoquée par des conditions qui ne sont pas des infections (voir le tableau Quelques causes de méningite non infectieuse), comme la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’un autre médicament. En cas de méningite d’origine médicamenteuse, celle-ci peut réapparaître si le patient est traité à nouveau par le même médicament.

Une méningite provoquée par la rupture d’un kyste cérébral peut également récidiver. Ces kystes sont diagnostiqués par une IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau et/ou de la moelle épinière ou, s’il n’est pas possible de faire une IRM, par une tomodensitométrie (TDM).