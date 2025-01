Ponction lombaire et analyse du liquide céphalorachidien

Un médecin suspecte une méningite devant un patient présentant des maux de tête et une raideur de la nuque, en particulier s’il a de la fièvre. Il essaie ensuite de déterminer si cette méningite est d’origine bactérienne (méningite nécessitant un traitement immédiat) ou non. Si les symptômes sont moins sévères, il est peu probable qu’une bactérie soit en cause.

On peut réaliser une ponction lombaire (rachicentèse) pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien. Une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) est réalisée en premier lieu si les médecins suspectent qu’une augmentation de la pression intracrânienne ou qu’un kyste cérébral ou une autre masse dans le cerveau sont en cause. Dans de tels cas, la réalisation d’une ponction lombaire peut entraîner une affection potentiellement mortelle appelée engagement cérébral. Lorsque la pression intracrânienne est réduite ou si aucune masse n’est détectée, une ponction lombaire est réalisée.

L’échantillon de liquide céphalorachidien est envoyé au laboratoire où il est examiné et analysé. On détermine les taux de glucose et de protéines ainsi que le nombre de globules blancs présents dans le liquide céphalorachidien. Cet échantillon est mis en culture pour mettre en évidence la bactérie et pour écarter ou confirmer le diagnostic de méningite bactérienne. Une méningite non infectieuse est probable lorsque le liquide céphalorachidien contient un très grand nombre de globules blancs (signe d’une inflammation) et ne renferme aucune bactérie qui pourrait être en cause. On peut alors réaliser d’autres tests pour identifier les organismes infectieux autres que les bactéries, tels que des virus ou des champignons dans le liquide céphalorachidien.

Une méningite non infectieuse est probable si une personne présente une affection ou prend un médicament pouvant entraîner une méningite et si les symptômes de la personne et les résultats des tests ne suggèrent pas une origine infectieuse.