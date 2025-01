Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

Le virus JC semble ne pas présenter de symptômes jusqu’à ce qu’il soit réactivé.

Les symptômes de la LEMP peuvent apparaître progressivement et s’aggravent généralement aussi de manière progressive. Ils varient en fonction de la zone cérébrale touchée.

Les premiers symptômes peuvent être une maladresse, une faiblesse ou une difficulté à parler ou à penser. Au fur et à mesure que l’affection progresse, de nombreuses personnes développent une démence et deviennent incapables de parler. La vision peut être affectée. Les personnes atteintes de LEMP finissent par être alitées. Dans de rares cas, des céphalées et des convulsions se produisent, surtout chez les personnes atteintes d’une infection par le VIH en phase terminale.

Le décès survient souvent 1 à 9 mois après le début des symptômes, mais certains patients survivent plus longtemps (environ 2 ans).

Les personnes qui développent une LEMP alors qu’elles prennent un médicament qui inhibe le système immunitaire (comme le natalizumab) peuvent récupérer une fois le médicament arrêté. Cependant, nombre d’entre elles continuent à avoir des problèmes liés à l’infection.