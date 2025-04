Abcès du cerveau

Imagerie par résonance magnétique ou tomodensitométrie

Prélèvement et analyse d’un échantillon de pus de l’abcès

Si les médecins suspectent un abcès cérébral, une imagerie par résonance magnétique (IRM) est effectuée avant et après une injection de gadolinium par voie intraveineuse. Le gadolinium (un produit de contraste IRM) permet de voir les abcès plus facilement à l’IRM. En l’absence d’IRM, on peut réaliser une tomodensitométrie (TDM) après l’injection d’un agent de contraste radio-opaque par voie intraveineuse (ce qui permet de voir les abcès plus facilement à la TDM). L’IRM a une résolution plus élevée et peut montrer des anomalies précoces mieux que la TDM. Cependant, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires pour poser le diagnostic, car une tumeur cérébrale ou des lésions causées par un accident vasculaire cérébral ou la sclérose en plaques peuvent présenter des symptômes semblables à ceux d’un abcès cérébral.

Pour identifier l’organisme responsable et déterminer ainsi quels médicaments seraient les plus efficaces, les médecins prélèvent un échantillon de pus de l’abcès avec une aiguille. Il est examiné au microscope et envoyé à un laboratoire où la bactérie est mise en culture dans le liquide pour être identifiée. L’IRM ou la TDM est utilisée pour guider l’aiguille dans l’abcès. Pour cette intervention (aspiration stéréotaxique à l’aiguille), un cadre est fixé au crâne. Le cadre fournit les points de référence qui peuvent être identifiés à l’IRM ou la TDM. Ainsi, après avoir percé un petit trou dans le crâne, les médecins peuvent guider l’aiguille avec précision dans l’abcès.

Cependant, les médecins n’attendent pas d’obtenir le résultat de la culture pour commencer le traitement.