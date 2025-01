Abcès épiduraux intracrâniens et empyèmes sous-duraux

Imagerie par résonance magnétique ou tomodensitométrie

Pour diagnostiquer un abcès épidural ou un empyème sous-dural, une imagerie par résonance magnétique (IRM) est effectuée après une injection de gadolinium par voie intraveineuse. Le gadolinium (un produit de contraste IRM) permet de visualiser les abcès et les empyèmes plus facilement à l’IRM. En l’absence d’IRM, une tomodensitométrie (TDM) est réalisée après l’injection d’un agent de contraste radio-opaque (ce qui permet de visualiser les abcès et les empyèmes plus facilement à la TDM).

Des échantillons de sang et de tissus sont envoyés au laboratoire afin que toute bactérie présente puisse être mise en culture et identifiée.

La ponction lombaire est peu utile et peut être risquée. Si un abcès, un empyème ou une autre masse de grande taille est présent dans la boîte crânienne, drainer le liquide céphalorachidien lors d’une ponction lombaire peut provoquer l’abaissement du cerveau, le contraignant à passer par une petite ouverture naturelle dans le tissu qui sépare le cerveau en compartiments (ce qui s’appelle un engagement cérébral). Les lésions qui s’ensuivent peuvent être fatales.