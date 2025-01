Présentation des dysfonctionnements cérébraux

Le type et la sévérité de la dysfonction cérébrale dépendent de la localisation de la lésion cérébrale, ainsi que du fait qu’elle affecte la totalité du cerveau (diffuse) ou seulement certaines parties du cerveau (localisée). Lorsque le cortex cérébral (la membrane externe du télencéphale, la partie la plus grande du cerveau) est lésé, le degré de dysfonctionnement est souvent proportionnel à l’ampleur de la lésion : Plus la lésion est importante, plus le dysfonctionnement est susceptible d’être grave. Cependant, une lésion de certaines régions du cerveau peut provoquer un dysfonctionnement sévère même lorsque la zone lésée est petite. Lorsque le tronc cérébral (qui régule les fonctions organiques essentielles et les niveaux de conscience) est lésé, une lésion relativement petite peut provoquer un coma et même un décès.

Les maladies d’évolution rapide provoquent plus volontiers des symptômes plus évidents de dysfonctionnement cérébral que les pathologies d’évolution lente. Par exemple, il est plus probable qu’un accident vasculaire cérébral sévère provoque des symptômes évidents, comparativement à une tumeur à progression lente. Le cerveau corrige plus facilement les changements progressifs que les changements rapides.

Aussi, une lésion cérébrale diffuse qui apparaît soudainement a tendance à altérer la conscience, rendant les personnes somnolentes, difficiles à réveiller (stupeur) ou impossibles à réveiller (coma). Cependant, les lésions cérébrales diffuses peuvent progresser plus lentement et altèrent moins souvent la conscience. Généralement, les personnes restent donc conscientes et éveillées. Une lésion localisée a tendance à toucher des fonctions spécifiques.