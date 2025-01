Mayo Clinic College of Medicine and Science

La douleur chronique est une douleur qui dure ou récidive pendant plusieurs mois ou plusieurs années.

En général, la douleur est considérée comme chronique lorsqu’elle :

Dure depuis plus de 3 mois

Dure plus de 1 mois après résolution de la blessure ou du problème à l’origine de la douleur

Disparaît et réapparaît pendant des mois ou des années

Est associée à un trouble chronique (cancer, arthrite, diabète ou fibromyalgie, par exemple) ou à une blessure qui ne guérit pas

(Voir également Présentation de la douleur.)

La douleur chronique survient parfois lorsque les nerfs deviennent plus sensibles à la douleur. Par exemple, la cause initiale de la douleur peut stimuler de façon répétée les fibres et cellules nerveuses qui détectent, envoient et reçoivent les signaux de douleur. Une stimulation répétée peut modifier la structure des fibres et cellules nerveuses (remodélisation) ou les rendre plus actives. Par conséquent, la douleur peut provenir d’une stimulation qui n’est normalement pas douloureuse, ou les stimuli douloureux peuvent sembler plus intenses. Cet effet est appelé sensibilisation.

Par ailleurs, les régions des muscles ou des tissus conjonctifs peuvent devenir très sensibles au toucher. Ces zones sont appelées points de déclenchement parce qu’un contact avec ces zones déclenche souvent une douleur inexpliquée qui irradie dans les autres régions du corps.

Le saviez-vous ?

Les maladies chroniques (cancer, arthrite, diabète ou fibromyalgie) peuvent entraîner une douleur chronique. La douleur chronique peut également résulter d’une lésion, même d’une lésion bénigne si les fibres et les cellules nerveuses sont sensibilisées.

L’anxiété, la dépression et d’autres facteurs psychologiques peuvent permettre d’expliquer pourquoi, pour certaines personnes, la douleur est plus désagréable que pour d’autres, et pourquoi la douleur limite plus leur activité. Par exemple, les personnes atteintes de douleur chronique savent que la douleur va réapparaître, et peuvent devenir craintives et anxieuses, car elles anticipent la douleur. La crainte et l’anxiété peuvent réduire la production de substances qui réduisent la sensibilité des cellules nerveuses à la douleur. Ces modifications de la sensibilité à la douleur peuvent expliquer en partie que la douleur persiste après que ses causes ont été résolues et que la douleur soit ressentie de façon plus sévère qu’il était prévu.

Parfois, l’origine de la douleur est évidente. Par exemple, lorsque les personnes ont eu une blessure ayant entraîné une douleur dorsale chronique. Ou bien la cause peut être inconnue. Par exemple, lorsque les personnes ont une céphalée chronique.

Symptômes de la douleur chronique Une douleur chronique peut apparaître dans différentes parties du corps chez différentes personnes (par exemple, elle peut apparaître dans le dos chez une personne et au bout des doigts chez une autre). De plus, la sensation de douleur peut être différente. Par exemple, la douleur peut être ressentie comme pulsatile, lancinante, brûlante ou cuisante. Elle peut être constante ou intermittente, et son intensité peut varier. Les personnes souffrant de douleur chronique sont également fatiguées, ont des troubles du sommeil, perdent l’appétit et/ou l’envie de manger, et perdent du poids. Leur désir sexuel peut diminuer. Ces problèmes apparaissent progressivement. Une douleur constante peut empêcher ces personnes de faire ce qu’elles aiment faire habituellement. Elles peuvent devenir déprimées ou anxieuses. Elles peuvent cesser toute activité, s’isoler, et se préoccuper de leur santé physique.

Diagnostic de la douleur chronique Examen clinique

Parfois, évaluation de la santé mentale Les médecins évaluent minutieusement la personne afin d’identifier la cause de la douleur et son effet sur la vie au quotidien. En l’absence de cause identifiée, les médecins cherchent à soulager la douleur et à aider le patient à mieux fonctionner. Les médecins demandent à la personne si elle se sent déprimée, anxieuse et si elle dort bien. L’identification de ces symptômes est fondamentale car ils peuvent aggraver la douleur et, si des symptômes sont présents, ils devront être traités si la douleur doit être traitée efficacement. Une évaluation de la santé mentale peut être nécessaire.