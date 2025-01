Les personnes présentant un syndrome d’enfermement ne peuvent pas bouger le bas du visage, mâcher, avaler, parler, bouger les lèvres ou bouger les yeux d’un côté à l’autre. Elles peuvent avoir des difficultés à respirer, mais voient et entendent.

Le syndrome d’enfermement ressemble à un état de stupeur ou à un coma, car les personnes n’ont aucune façon évidente de répondre même si elles sont totalement conscientes. Cependant, la plupart d’entre elles peuvent bouger les yeux vers le haut et le bas, et cligner des yeux. Si les soignants ne remarquent aucun mouvement des yeux, on peut penser par erreur que les personnes atteintes d’un syndrome d’enfermement ne sont pas conscientes de leur entourage et sont incapables de penser ou de communiquer.

Les personnes atteintes du syndrome d’enfermement peuvent apprendre à communiquer en ouvrant et en fermant les yeux pour répondre aux questions. Certaines personnes atteintes du syndrome d’enfermement peuvent apprendre à communiquer en utilisant un ordinateur qui interprète l’activité cérébrale et qui peut être contrôlé par les mouvements des yeux et parfois par d’autres moyens.