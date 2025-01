Les migraines surviennent chez des personnes dont le système nerveux est plus sensible que chez les autres. Chez ces personnes, les cellules nerveuses dans le cerveau sont facilement stimulées, produisant une activité électrique. Lorsque l’activité électrique se propage dans le cerveau, diverses fonctions telles que la vision, les sensations, l’équilibre, la coordination musculaire et la parole sont provisoirement perturbées. Ces troubles provoquent les symptômes qui surviennent avant la céphalée (appelés aura). Les céphalées se produisent lorsque le 5e nerf crânien (trijumeau) est stimulé. Ce nerf envoie les impulsions (y compris les influx douloureux) des yeux, du crâne, du front, des paupières supérieures, de la bouche et de la mâchoire au cerveau. Lorsqu’il est stimulé, le nerf peut libérer des substances qui provoquent une inflammation douloureuse dans les vaisseaux sanguins du cerveau et les membranes des tissus qui enveloppent le cerveau (méninges). L’inflammation explique les céphalées lancinantes, les nausées, les vomissements et la sensibilité à la lumière et aux sons.

Les œstrogènes, principales hormones féminines, semblent déclencher des crises de migraine, et ceci pourrait expliquer une plus forte prévalence chez la femme. Les migraines peuvent éventuellement être déclenchées lorsque le taux d’œstrogènes augmente ou fluctue. Pendant la puberté (période où les taux d’œstrogènes augmentent), les migraines deviennent beaucoup plus fréquentes chez les jeunes filles que chez les garçons. Certaines femmes présentent des migraines juste avant, pendant ou peu après leurs règles. Souvent, les migraines se produisent moins fréquemment et deviennent moins sévères dans le dernier trimestre de grossesse lorsque les taux d’œstrogènes sont relativement stables, et elles s’aggravent après la naissance lorsque les taux d’œstrogènes diminuent rapidement. Lors de la préménopause (période où les taux d’œstrogènes sont variables), la migraine devient particulièrement difficile à contrôler.

Les contraceptifs oraux (qui contiennent des œstrogènes) et la thérapie par œstrogènes peuvent aggraver les migraines et peuvent augmenter le risque d’AVC chez les femmes qui souffrent de migraines avec aura.

D’autres déclencheurs sont :

Manque de sommeil, y compris l’insomnie

Changements de temps, particulièrement la pression barométrique

Vin rouge

Certains aliments

Faim (lorsque les repas sont sautés)

Stimulation excessive des sens (par exemple, par des lumières clignotantes ou de fortes odeurs)

Stress

Divers aliments ont été associés aux migraines, mais on ne sait pas très bien si ce sont eux qui les déclenchent. Ces aliments comprennent :

Aliments contenant de la tyramine, tels que fromages affinés, produits à base de soja, fèves, saucisses sèches, poisson fumé ou séché, et certaines noix

Aliments contenant des nitrates, tels que hot-dogs et viandes froides

Aliments contenant du GMS (glutamate monosodique), un exhausteur de goût présent en restauration rapide, dans les bouillons, les assaisonnements et les épices

Caféine (y compris celle contenue dans le chocolat)

Les aliments qui déclenchent des migraines varient d’une personne à l’autre.

Des blessures à la tête, une douleur cervicale ou un problème d’articulation de la mâchoire (trouble de l’articulation temporo-mandibulaire) déclenchent ou aggravent parfois les migraines.

La migraine hémiplégique familiale, un sous-type rare de migraine, entraîne une faiblesse d’un côté du corps. Elle est associée à des anomalies génétiques des chromosomes 1, 2 ou 19. Le rôle des gênes dans les formes les plus fréquentes de migraine est à l’étude.

Dans certaines familles, les membres de la famille ont différents symptômes de migraine. Certains ont principalement des céphalées. D’autres ont principalement des vertiges ou une faiblesse d’un côté du corps. Certaines ne présentent qu’une migraine avec aura, mais sans céphalées. Ces résultats suggèrent que la migraine pourrait être plus qu’un simple trouble céphalique.

La migraine avec aura du tronc cérébral est un autre sous-type rare de migraine. Elle peut provoquer des vertiges, des difficultés à contrôler et à coordonner les mouvements corporels (ataxie), des troubles de la vision, des acouphènes, des troubles de l’élocution et des fluctuations du niveau de vigilance.