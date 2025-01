L’hypertension intracrânienne idiopathique commence en général par une céphalée quotidienne ou quasi quotidienne qui affecte les deux côtés de la tête. En premier lieu, la céphalée peut être légère, mais elle varie en intensité et devient plus intense. La céphalée peut être accompagnée de nausées, de vision double ou trouble, et de bruits lancinants dans la tête qui se produisent avec chaque battement du pouls (appelés acouphènes pulsatiles). De rares patients n’ont aucun symptôme.

L’hypertension intracrânienne peut entraîner un œdème du nerf optique à proximité du globe oculaire, une maladie appelée œdème papillaire. Les médecins peuvent observer l’œdème en examinant le fond de l’œil grâce à un ophtalmoscope.

Le premier signe de troubles de la vision est la perte de la vision périphérique (latérale). Dans un premier temps, il se peut que les personnes ne remarquent pas cette perte. Il peut donc arriver qu’elles se heurtent à des objets sans aucune raison apparente. La vision peut être brièvement floue, ce qui est parfois déclenché par un changement de position, et le flou visuel peut apparaître et disparaître. À un stade tardif de la maladie, la vision est floue et les personnes peuvent rapidement perdre la vue. Jusqu’à un tiers des personnes perdent leur vision, partiellement ou totalement, d’un ou des deux yeux. La perte de la vision est généralement irréversible, même si la pression autour du cerveau est relâchée.

Chez certaines personnes, le trouble devient chronique et s’aggrave progressivement, augmentant le risque de cécité. Les médecins assurent une surveillance étroite et un traitement rigoureux de ces personnes, afin d’éviter la perte de vision.

L’hypertension intracrânienne idiopathique récidive chez environ 10 à 20 % des personnes.