Causes des céphalées de tension

Causes des céphalées de tension

La cause des céphalées de tension n’est pas claire mais pourrait être en rapport avec un seuil de douleur plus bas que la moyenne. Le stress peut être impliqué. Par ailleurs, la façon dont le stress est impliqué n’est pas claire, et il ne peut pas expliquer à lui seul tous les symptômes.

D’autres problèmes peuvent contribuer ou déclencher des céphalées. Les déclencheurs comprennent :