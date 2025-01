Le système autonome relie le tronc cérébral et la moelle épinière aux organes internes et régule les processus physiologiques internes qui ne demandent aucun effort volontaire et dont les personnes n’ont donc normalement pas conscience (voir Présentation du système nerveux autonome). Par exemple, le rythme cardiaque et la puissance des contractions du cœur, la tension artérielle, la fréquence de la respiration et la vitesse de transit des aliments dans le tube digestif.

Le système nerveux autonome est divisé en 2 parties :

Le système sympathique : Sa principale fonction est de préparer l’organisme à réagir en cas de stress ou d’urgence, pour combattre ou fuir.

Le système parasympathique : Sa principale fonction est de maintenir les fonctions normales de l’organisme pendant les situations ordinaires.

Ces deux systèmes interagissent entre eux, en général, un système active les actions des organes internes tandis que l’autre les inhibe. Par exemple, l’activité sympathique augmente le pouls, la pression artérielle et la fréquence respiratoire, tandis que l’activité parasympathique les réduit.