La moelle épinière est une structure tubulaire longue et fragile qui commence à l’extrémité inférieure du tronc cérébral et se termine en bas du rachis. La moelle épinière est formée de faisceaux d’axones formant des voies qui transportent les messages entrants et sortants qui circulent entre le cerveau et le reste de l’organisme. La moelle épinière contient des circuits de cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements coordonnés tels que la marche et la natation, ainsi que la miction. Elle est également le centre des réflexes, comme le réflexe rotulien (voir la figure Arc réflexe : sans effort).

Comme le cerveau, la moelle épinière est recouverte par 3 membranes (méninges). La moelle et les méninges se trouvent dans le canal vertébral, au centre de la colonne vertébrale. Chez la plupart des adultes, la colonne est formée de 33 vertèbres qui constituent les os du dos. La moelle est protégée par les vertèbres comme le cerveau l’est par le crâne. Les vertèbres sont séparées par des disques de cartilage, qui font office de coussinets amortisseurs des chocs provoqués sur la colonne vertébrale par les mouvements, tels que la marche et les sauts. Les vertèbres et les disques de cartilage prolongent la longueur du rachis et forment ensemble la colonne vertébrale (rachis).

Structure du rachis

Comme le cerveau, la moelle épinière est constituée de substance blanche et grise.

La substance grise forme la partie centrale de la moelle, en forme de papillon. Les ailes antérieures (généralement appelées cornes antérieures ou ventrales) contiennent les nerfs moteurs (neurones), qui transmettent les informations du cerveau ou de la moelle aux muscles, ce qui provoque les mouvements. La partie postérieure de l’aile de papillon (généralement appelée cornes postérieures ou dorsales) contient les nerfs sensitifs, qui transmettent les informations sensitives provenant d’autres parties de l’organisme le long de la moelle épinière jusqu’au cerveau.

La substance blanche adjacente contient des réseaux de fibres nerveuses (faisceaux d’axones) qui conduisent les informations sensitives provenant des différentes régions du corps jusqu’au cerveau (faisceaux ascendants) et d’autres qui propagent les influx moteurs provenant du cerveau jusqu’aux muscles (faisceaux descendants).