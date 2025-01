Malformations artérioveineuses cérébrales (MAC)

Prise en charge conservatrice

Microchirurgie, radiochirurgie et/ou chirurgie endovasculaire

Pour les malformations artérioveineuses cérébrales, l’objectif principal du traitement est de prévenir l’AVC hémorragique. Les risques des divers traitements doivent être évalués par rapport aux risques de l’absence de traitement (pouvant inclure une rupture, des convulsions et, dans de rares cas, une atteinte cérébrale invalidante).

Les options thérapeutiques incluent :

Microchirurgie pour retirer l’anévrisme

Radiochirurgie stéréotaxique

Embolisation endovasculaire

Une combinaison de ces procédures

Aucune procédure

Les médecins peuvent recommander de ne réaliser aucune procédure si le risque de saignement semble faible ou si le risque d’effets indésirables dus au traitement semble élevé. Dans ces cas, l’anévrisme est régulièrement surveillé pour détecter des changements qui pourraient rendre la rupture plus probable.

Les personnes qui ont subi une rupture de MAC sont généralement traitées par une procédure visant à éliminer la MAC.

La microchirurgie consiste à retirer un morceau du crâne afin que les médecins puissent voir la MAC. Ensuite, au microscope, ils localisent et retirent la MAC.

La radiochirurgie n’est pas une intervention chirurgicale à proprement parler, car elle n’implique aucune incision. Les rayons se concentrent précisément sur la MAC et sont utilisés pour la détruire. Des appareils, tels qu’un Gamma Knife et un accélérateur linéaire, sont utilisés pour générer les rayons. Dans le cas du Gamma Knife, on applique sur le crâne du patient un cadre pour produire des images. Le patient est placé sur un lit mobile et un grand casque troué est placé sur la grille. La tête du lit est ensuite glissée dans un compartiment contenant du cobalt radioactif. Les rayons traversent les trous et sont focalisés sur la MAC. Un accélérateur linéaire tourne autour de la tête du patient, qui est allongé sur une table coulissante, et cible précisément et depuis différents angles les rayons sur la MAC.

Pour l’embolisation endovasculaire, une fine sonde souple (cathéter) est guidée jusqu’à la MAC et un dispositif (tel qu’une spirale) ou un matériau est utilisé pour empêcher le sang d’irriguer la MAC. L’embolisation endovasculaire ne permet pas de réparer la MAC, mais elle réduit le flux sanguin irriguant la MAC et rend la chirurgie, si elle est nécessaire, plus sûre. Elle peut être réalisée avant la microchirurgie ou la radiochirurgie stéréotaxique.