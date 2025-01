Dépistage du cancer colorectal

La colographie par TDM (coloscopie virtuelle) génère des images bidimensionnelles et tridimensionnelles du côlon au moyen d’une technique de balayage TDM spécifique. Dans cette technique, le patient boit un agent de contraste et son côlon est dilaté par des gaz introduits via une sonde insérée dans le rectum. Les images tridimensionnelles de haute résolution simulent plus ou moins l’aspect d’une coloscopie classique, d’où le nom.

La coloscopie virtuelle peut être une option chez les patients qui ne sont pas en mesure ou disposés à effectuer une coloscopie standard, bien qu’elle soit moins sensible et très dépendante des compétences et de l’expérience du radiologue. Cet examen n’exige pas de sédation, mais nécessite tout de même une préparation minutieuse de l’intestin, et la distension du côlon avec les gaz peut être inconfortable. Par ailleurs, contrairement à la coloscopie classique, les lésions ne peuvent pas être retirées (biopsiées) pendant la procédure pour être examinées au microscope. Si un polype ou un cancer est détecté au cours d’une coloscopie virtuelle, une coloscopie standard est nécessaire pour retirer le polype ou réaliser une biopsie du cancer. La coloscopie virtuelle peut montrer si le cancer s’est répandu en dehors du côlon vers les ganglions lymphatiques ou le foie, mais ce n’est pas un bon examen pour détecter les petits polypes présents dans le côlon.

Ce test est réalisé tous les 5 ans.