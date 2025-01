Régurgitation et rumination

Parfois, le reflux survient sans cause physique apparente. Dans ce cas, on parle de rumination.

Dans la rumination, de petites quantités d’aliments sont régurgitées de l’estomac, en général 15 à 30 minutes après le repas. Le matériel revient donc jusqu’à la bouche où il peut être mâché de nouveau et redégluti.

La rumination est généralement involontaire. Cependant, chez certaines personnes, le trouble est probablement une habitude apprise et peut faire partie d’un trouble des conduites alimentaires. Certaines personnes sont capables d’ouvrir volontairement le sphincter œsophagien inférieur et de propulser le contenu de l’estomac dans l’œsophage et la gorge en augmentant la pression dans l’estomac par la contraction et le relâchement rythmiques du diaphragme (muscle qui sépare le thorax de l’abdomen et qui est responsable de chaque respiration).

La rumination est fréquente chez les nourrissons. Chez l’adulte, la rumination se produit le plus souvent chez les personnes qui souffrent de troubles émotionnels, surtout lors de périodes de stress.