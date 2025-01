Incontinence fécale

Examen clinique

Généralement sigmoïdoscopie

Le médecin examine le patient à la recherche de toute anomalie structurale ou neurologique. Dans ce cadre, un examen de l’anus et du rectum, une évaluation de la sensibilité autour de l’anus et, en général, une sigmoïdoscopie seront effectués afin de visualiser la partie inférieure du côlon, le rectum et l’anus.

D’autres examens, notamment une échographie du sphincter anal, une imagerie par résonance magnétique (IRM) du pelvis et du périnée, un examen neuromusculaire de la muqueuse pelvienne, des mesures de la pression rectale et anale (manométrie anorectale) pourront être nécessaires.