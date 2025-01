Les varices œsophagiennes sont provoquées par

La veine porte est la grosse veine qui transporte le sang des intestins et d’autres organes abdominaux tels que la rate, le pancréas et la vésicule biliaire, jusqu’au foie. L’hypertension dans la veine porte est appelée hypertension portale. La cause la plus fréquente de l’hypertension portale dans les pays à ressources élevées est l’apparition de tissus cicatriciels dans le foie due à une cirrhose.

Anatomie du foie et de la vésicule biliaire

L’hypertension portale entraîne la formation de nouvelles veines dites collatérales qui court-circuitent le foie. Ces veines collatérales relient directement les vaisseaux portes aux veines qui éliminent le sang du foie jusque dans la circulation générale. Les vaisseaux collatéraux se développent dans des zones spécifiques. Les endroits les plus dangereux se situent dans la partie inférieure de l’œsophage et dans la partie supérieure de l’estomac. Le développement à ces endroits est dangereux car les vaisseaux s’élargissent et présentent de nombreux tours et détours et sont connus sous le nom de varices ou de varicosités. Ces varices hypertrophiées sont fragiles et peuvent se rompre, provoquant des saignements gastro-intestinaux massifs. Il n’y a généralement pas de déclencheur évident expliquant la rupture.