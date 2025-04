Examen de l’abdomen par ultrasons (échographie)

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

L’échographie utilise des ultrasons pour produire des images d’organes internes (voir aussi Échographie).

L’échographie peut montrer la taille et la forme de nombreux organes, comme le foie et le pancréas, et mettre en évidence des anomalies, comme des kystes et certaines tumeurs. Elle peut également montrer du liquide dans la cavité abdominale (ascites). L’échographie utilisant une sonde placée sur la paroi extérieure de l’abdomen n’est pas une méthode appropriée pour examiner la muqueuse ou la paroi du tube digestif. L’échographie endoscopique, cependant, montre de façon plus nette la muqueuse digestive ou certains organes abdominaux, car la sonde est placée à l’extrémité d’un endoscope.

Échographie du foie et de la vésicule biliaire Cacher les détails Cette photographie montre une échographie normale du foie (F) et de la vésicule biliaire (VB). Avec l’aimable permission de Michael Y. Chen, MD.

L’échographie est indolore et ne pose aucun risque de complications.

L’échographie endoscopique comporte le même risque de complications que l’endoscopie.