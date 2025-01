University of Arkansas for Medical Sciences

La toxicité de la vitamine E est rare, mais parfois des doses élevées entraînent un risque de saignement, ainsi qu’une faiblesse musculaire, une fatigue, des nausées et une diarrhée.

Le risque le plus élevé de toxicité de la vitamine E est le saignement.

Le diagnostic se base sur les symptômes de la personne.

L’arrêt des suppléments de vitamine E et la prise de vitamine K, si nécessaire, permettent de faire disparaître les symptômes.

La vitamine E (tocophérol) est un antioxydant : Elle protège les cellules contre les dégâts provoqués par les radicaux libres, sous-produits issus de l’activité cellulaire normale et qui participent aux réactions chimiques à l’intérieur des cellules. Certaines de ces réactions peuvent être délétères. (Voir aussi Présentation des vitamines.)

Beaucoup de personnes prennent des suppléments de vitamine E pour aider à prévenir certains troubles. Les suppléments de vitamine E ne protègent pas contre le cancer ou les troubles cardiaques et vasculaires. Il n’existe aucune preuve convaincante que la vitamine E, même à dose élevée, ralentit la progression de la maladie d’Alzheimer ou réduit le risque de cancer de la prostate. L’éventuel effet protecteur des suppléments de vitamine E contre la dyskinésie tardive (mouvements répétitifs involontaires de la bouche, de la langue, des bras ou des jambes, un effet secondaire des médicaments antipsychotiques) est controversé. On ignore si les suppléments de vitamine E augmentent ou réduisent le risque d’AVC.

La vitamine E, comme les vitamines A, D et K, est une vitamine liposoluble qui se dissout dans les lipides et s’absorbe mieux quand elle est ingérée avec des matières grasses. Les bonnes sources de vitamine E incluent les huiles végétales, les noix, les graines, les légumes verts à feuilles et le germe de blé.

Symptômes de l’excès de vitamine E Beaucoup d’adultes prennent des doses relativement importantes de vitamine E pendant des mois ou des années sans dommage apparent. Des doses élevées en vitamine E peuvent cependant augmenter le risque de saignement, en particulier chez les adultes qui prennent également un anticoagulant (tout spécialement la warfarine), qui rend le sang moins susceptible de coaguler. Parfois, les adultes qui en consomment des quantités très élevées développent une faiblesse musculaire, une asthénie, des nausées et une diarrhée.

Diagnostic de l’excès de vitamine E Le diagnostic de la toxicité de la vitamine E est basé sur l’historique d’utilisation des suppléments de vitamine E et sur les symptômes.