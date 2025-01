Excès de vitamine D

University of Arkansas for Medical Sciences

La prise de doses très élevées de suppléments de vitamine D peut provoquer une toxicité de la vitamine D.

La toxicité de la vitamine D entraîne des taux élevés de calcium dans le sang.

Les personnes atteintes d’une toxicité de la vitamine D peuvent perdre l’appétit, se sentir nauséeuses, vomir et ressentir une faiblesse et une nervosité.

Les médecins diagnostiquent la toxicité en mesurant les taux de calcium et de vitamine D dans le sang.

Le traitement consiste à arrêter de prendre des suppléments de vitamine D et à administrer à la personne des liquides et parfois des médicaments.

(Voir aussi Présentation des vitamines.)

Une prise quotidienne de doses très élevées de vitamine D, par exemple 60 à 100 fois plus que l’apport nutritionnel recommandé (ANR), pendant plusieurs mois peut provoquer une toxicité et un taux élevé de calcium dans le sang (hypercalcémie). Les taux de calcium deviennent élevés parce que lorsque les taux de vitamine D sont élevés, les situations suivantes se produisent :

L’os est plus dégradé qu’il n’est reformé. (Normalement, les os sont continuellement dégradés et reformés, lors d’un processus appelé remodelage, afin de s’adapter à l’évolution des sollicitations qui reposent sur eux.) Par conséquent, le calcium est libéré par les os dans la circulation sanguine.

Une quantité de calcium plus importante est absorbée à partir des aliments dans l’intestin.

La vitamine D peut être utilisée pour traiter le psoriasis, l’hypoparathyroïdie et l’ostéodystrophie rénale. Il n’a pas été prouvé qu’elle permet d’allonger l’espérance de vie ou de prévenir la leucémie et les cancers du sein, de la prostate, du côlon ou d’autres cancers. La supplémentation en vitamine D ne permet pas de traiter ou de prévenir efficacement la dépression ou les maladies cardiaques et n’a que peu d’effet sur la prévention des infections respiratoires aiguës (comme la pneumonie ou le rhume). La prise de l’apport nutritionnel recommandé combiné de vitamine D et de calcium peut légèrement réduire le risque de chutes chez les personnes carencées en vitamine D, en particulier celles vivant en établissement. Cependant, de fortes doses de vitamine D peuvent augmenter le risque de fracture.

Symptômes de l’excès de vitamine D Les premiers symptômes de la toxicité de la vitamine D sont une perte d’appétit, des nausées et des vomissements, suivis d’une faiblesse, d’une nervosité et d’une hypertension artérielle. L’hypercalcémie favorise les dépôts de calcium dans tout l’organisme, principalement au niveau des reins, des vaisseaux sanguins, des poumons et du cœur. Les reins peuvent subir des lésions et une altération fonctionnelle irréversibles, conduisant à l’insuffisance rénale.

Diagnostic de l’excès de vitamine D Analyses de sang Le diagnostic d’excès de vitamine D est posé en cas de découverte d’une hypercalcémie chez des personnes qui prennent de la vitamine D en grande quantité. Les médecins mesurent également le taux de vitamine D dans le sang.