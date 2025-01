Excès de vitamine C

La toxicité de la vitamine C est très rare. Certaines personnes prennent des doses élevées de vitamine C, car il s’agit d’un antioxydant.

La vitamine C (acide ascorbique) est indispensable à la formation, la croissance et la réparation du tissu osseux, de la peau et du tissu conjonctif (qui lie les différents tissus et organes et comprend les tendons, les ligaments et les vaisseaux sanguins). Elle est également essentielle au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. La vitamine C aide à garder des dents et des gencives saines. Elle aide l’organisme à absorber le fer, qui est nécessaire à la fabrication des globules rouges. La vitamine C aide aussi à la cicatrisation des brûlures et des blessures. Les bonnes sources de vitamine C incluent les agrumes, les tomates, les pommes de terre, les brocolis, les fraises et les poivrons. (Voir aussi Présentation des vitamines.)

Comme la vitamine E, la vitamine C est un antioxydant : Elle protège les cellules contre les dégâts provoqués par les radicaux libres, sous-produits issus de l’activité cellulaire normale et qui participent aux réactions chimiques à l’intérieur des cellules. Certaines de ces réactions peuvent causer des dégâts cumulatifs au cours de la vie.

Certaines personnes prennent des doses élevées de vitamine C pour ses propriétés antioxydantes qui protègent les cellules des dégâts provoqués par les radicaux libres. On pense que les radicaux libres contribuent à plusieurs troubles, tels que l’athérosclérose, le cancer, les troubles pulmonaires, le rhume et la perte de mémoire. Toutefois, on ignore si la prise de vitamine C à hautes doses protège contre ces troubles ou produit des effets favorables ; la plupart des études n’ont démontré aucun bénéfice. L’effet protecteur contre la cataracte semble évident.

La vitamine C à hautes doses (jusqu’à la limite supérieure de sécurité, de 2 000 milligrammes par jour) n’est généralement pas toxique pour les adultes en bonne santé. Parfois, des doses plus élevées provoquent des nausées ou une diarrhée et perturbent l’équilibre de l’activité antioxydante dans l’organisme.