Excès de vitamine B6

La prise de doses très élevées de vitamine B6 peut endommager les nerfs (ce que l’on appelle neuropathie), entraînant douleur et engourdissement des pieds et des jambes. Les personnes peuvent devenir incapables de déterminer la position de leurs bras et de leurs jambes et de ressentir les vibrations. La marche devient par conséquent difficile.