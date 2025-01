Excès de niacine

University of Arkansas for Medical Sciences

La niacine (l’acide nicotinique, mais pas le nicotinamide) à hautes doses peut être prescrite pour améliorer les taux de cholestérol et de triglycérides (lipides) dans le sang.

La niacine, une vitamine B, est essentielle au métabolisme des glucides, des graisses et de nombreuses autres substances de l’organisme et au fonctionnement normal des cellules. Les bonnes sources de niacine comprennent la levure sèche, le foie, la viande rouge, la volaille, le poisson, les légumineuses, les produits céréaliers enrichis ou complets et le pain.

Le terme « niacine » est utilisé de 2 manières : en tant que synonyme de l’acide nicotinique et dans un sens plus large qui inclut le nicotinamide et l’acide nicotinique, 2 formes de cette vitamine B.

De fortes doses d’acide nicotinique peuvent avoir les effets bénéfiques suivants :

Diminution des taux de triglycérides

Augmentation des taux de cholestérol HDL (lipoprotéines de haute densité, le « bon » cholestérol)

Diminution modérée des taux de cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité, le « mauvais » cholestérol)

Bien que l’acide nicotinique ait ces effets bénéfiques, on ignore si la niacine réduit le risque de maladie des artères coronaires et d’accident vasculaire cérébral.

Ces doses élevées d’acide nicotinique peuvent provoquer des bouffées de chaleur, des démangeaisons, une goutte, une atteinte hépatique (rarement) et augmenter le taux de sucre (glucose) dans le sang. Les bouffées de chaleur peuvent s’aggraver après une prise d’alcool, une activité physique, l’exposition au soleil et après avoir mangé des aliments épicés.

La plupart des effets secondaires peuvent être minimisés en débutant par des doses relativement faibles, augmentées progressivement. Cela aide également de prendre de l’aspirine avant l’acide nicotinique et de prendre celui-ci après les repas.

Si les effets secondaires de l’acide nicotinique sont intolérables, on peut diminuer la dose, tenter d’autres formulations (notamment à libération prolongée) ou arrêter l’administration de l’acide nicotinique et le remplacer par un autre hypolipémiant.