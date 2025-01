Glucides, protéines et lipides

Les protéines sont constituées de sous-unités appelées acides aminés et liées en structures complexes. Ce sont des molécules complexes et l’organisme met beaucoup plus de temps à les métaboliser. Par conséquent, elles constituent une source d’énergie beaucoup plus lente et durable que les glucides.

Il existe 20 acides aminés. L’organisme synthétise certains d’entre eux à partir de composants préexistants dans le corps, mais il ne peut pas réaliser cette synthèse pour neuf de ces acides aminés, appelés acides aminés essentiels. Ils doivent être apportés par l’alimentation. Toute personne a besoin de huit de ces acides aminés : l’isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. Les nourrissons ont aussi besoin d’un neuvième aminoacide, l’histidine.

Le pourcentage de protéines que l’organisme peut utiliser pour en retirer les acides aminés essentiels varie d’une source de protéines à l’autre. L’organisme peut utiliser 100 % des protéines des œufs et un pourcentage élevé des protéines du lait et des viandes. L’organisme peut utiliser un peu moins de la moitié des protéines dans la plupart des légumes et des céréales.

L’organisme a besoin de protéines pour entretenir et régénérer les tissus, ainsi que pour fonctionner et pour grandir. Les protéines ne sont en général pas utilisées comme source d’énergie. Cependant, si l’organisme n’obtient pas suffisamment de calories à partir d’autres nutriments ou à partir des graisses stockées dans le corps, les protéines sont dégradées en corps cétoniques pour être utilisées comme source d’énergie. Si la consommation de protéines dépasse les besoins, l’organisme décompose les protéines et emmagasine leurs constituants sous forme de graisse.

L’organisme contient de grandes quantités de protéines. Les protéines sont le principal constituant de la plupart des cellules. Par exemple, les muscles, le tissu conjonctif et la peau sont tous constitués de protéines.

Les besoins en protéines d’un adulte sont environ de 60 grammes par jour (0,8 gramme par kilogramme de poids ou 10 à 15 % des calories quotidiennes totales). La question de savoir si une consommation accrue est bénéfique pour la plupart des adultes est controversée. Les adultes qui veulent augmenter leur masse musculaire ont besoin d’une quantité plus importante de protéines. Les enfants aussi ont besoin de plus de protéines, car ils sont en train de grandir. Les personnes enceintes, qui allaitent ou qui souffrent d’une maladie grave ont également besoin de plus de protéines. Les personnes qui limitent l’apport calorique pour perdre du poids ont généralement besoin d’une quantité plus élevée de protéines pour éviter la perte de muscle pendant qu’elles perdent du poids. Les personnes âgées peuvent avoir besoin d’un niveau plus élevé de protéines, jusqu’à 1,2 g/kg de poids corporel. Cependant, cette quantité est excessive et potentiellement dangereuse, par exemple en cas d’insuffisance rénale. Des études montrent également que les protéines sont plus rassasiantes (elles aident à ne pas avoir faim pendant plus longtemps) que les glucides et les lipides.