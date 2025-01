Additifs et contaminants alimentaires

Les aliments peuvent être contaminés parce que l’air, l’eau et le sol sont pollués, par exemple, par des métaux lourds (comme le plomb, le cadmium et le mercure) ou par les PCB (polychlorobiphényles). Les PCB ont longtemps été utilisés comme agents de refroidissement dans de nombreux autres produits et maintenant ils sont présents dans l’air, le sol et l’eau en beaucoup d’endroits.

Les aliments peuvent être contaminés par des pesticides ou des matériaux d’emballage, ou pendant la cuisine ou le traitement. En outre, des perturbateurs endocriniens présents dans l’environnement (comme les insecticides, les produits pétrochimiques et les solvants industriels) peuvent affecter le système endocrinien de l’organisme et modifier les taux hormonaux, ce qui provoque des altérations des organes sexuels, de la fonction immunitaire, de la fonction du système nerveux, de la croissance et du développement, ainsi que certains cancers ; ils peuvent également favoriser l’obésité.

Les aliments sont aussi susceptibles de contamination par les médicaments (comme les antibiotiques et les hormones de croissance) que l’on donne aux animaux.

Des quantités limitées de contaminants sont parfois permises dans les aliments, parce qu’il n’est pas possible d’éliminer complètement les contaminants sans endommager les aliments. Les contaminants communs comprennent :

Pesticides

Métaux lourds

Nitrates (dans les légumes verts à feuilles)

Aflatoxines, produites par les moisissures (dans les noix et le lait)

Hormones de croissance (dans les produits laitiers et la viande)

Ces contaminants sont considérés comme inoffensifs à des niveaux qui n’ont pas causé de maladie ou d’autres troubles chez les personnes. Il est cependant très difficile de déterminer si une petite quantité d’un contaminant a causé un problème. Par conséquent, c’est souvent de l’avis général que des contaminants sont considérés sans danger, plutôt que sur la base de preuves solides. On ne peut être certain que la consommation de petites quantités de certains contaminants sur une longue période est sans danger, mais cela est peu probable avec des quantités infimes.

Les aliments peuvent contenir des poils ou des excréments d’animaux et des parties d’insectes en quantité si infime qu’il est impossible de les éliminer.