L’excès de sélénium est rare et est dû à une consommation trop importante de sélénium minéral.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

Le sélénium est présent dans tous les tissus. Le sélénium fonctionne avec la vitamine E comme antioxydant. Il protège les cellules contre les dommages provoqués par les radicaux libres, qui sont des sous-produits réactifs de l’activité cellulaire normale. Le sélénium peut aider à se protéger contre certains cancers. Le sélénium est aussi nécessaire au fonctionnement normal de la thyroïde.

La prise quotidienne de plus de 900 microgrammes de supplément de sélénium sans prescription médicale peut avoir des effets nocifs. Les symptômes de la toxicité du sélénium sont principalement des troubles gastro-intestinaux, notamment des nausées, des vomissements et une diarrhée. D’autres symptômes comprennent une perte de cheveux, des ongles anormaux, une éruption cutanée, de la fatigue et une atteinte nerveuse. L’haleine peut avoir une odeur d’ail.

Le diagnostic d’excès de sélénium est basé sur les symptômes. Il est possible de mesurer le taux de sélénium dans le sang ou dans l’urine.

Le traitement de l’excès de sélénium implique la diminution de la consommation de sélénium.