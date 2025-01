University of Arkansas for Medical Sciences

La carence en sélénium est rare et est due à une consommation insuffisante de sélénium minéral.

Le sélénium est présent dans tous les tissus. Le sélénium fonctionne avec la vitamine E comme antioxydant. Il protège les cellules contre les dommages provoqués par les radicaux libres, qui sont des sous-produits réactifs de l’activité cellulaire normale. Le sélénium peut aider à se protéger contre certains cancers. Le sélénium est aussi nécessaire au fonctionnement normal de la thyroïde.

La carence en sélénium est rare, même dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, où la prise de sélénium est très réduite en comparaison des États-Unis ou du Canada. Dans certaines régions de Chine, où la prise de sélénium est encore plus réduite, les personnes carencées en sélénium ont une probabilité accrue de développer la maladie de Keshan, une maladie virale qui touche principalement les enfants et les femmes jeunes. Cette maladie endommage les parois cardiaques et induit une cardiomyopathie.

Les enfants en croissance carencés en sélénium peuvent développer un trouble invalidant à progression lente touchant les os et les articulations (la maladie de Kashin-Beck). Cette maladie peut être plus répandue en Sibérie et en Chine.

Les personnes qui doivent être alimentées par voie intraveineuse pendant une longue période peuvent développer une carence en sélénium, qui provoque des douleurs et une sensibilité musculaires.

Une carence en sélénium peut se conjuguer à une carence en iode pour causer un goitre et une glande thyroïde hypoactive (hypothyroïdie) chez les personnes affectées par ces deux carences.

Les médecins suspectent une carence en sélénium en se basant sur les antécédents et les symptômes des personnes. Il n’existe pas de test sanguin aisément réalisable pour dépister cette carence.

Le traitement par des compléments alimentaires en sélénium résout en général complètement la carence. La cardiomyopathie due à la maladie de Keshan peut être prévenue, mais non guérie, en prenant des suppléments de sélénium.