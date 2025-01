En cas de carence en iode, la thyroïde grossit et forme un goitre, dans un effort pour capter plus d’iode afin de synthétiser les hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde devient hypoactive et produit trop peu d’hormones thyroïdiennes (hypothyroïdie). La fertilité est réduite. Chez les adultes, une hypothyroïdie peut avoir pour effet une peau bouffie, une voix rauque, une altération des fonctions mentales, une peau sèche et squameuse, des cheveux raréfiés et rêches, une intolérance au froid et un gain de poids.

Chez les femmes enceintes carencées en iode, le risque de fausses couches et de mort-nés est accru. La croissance des fœtus peut être ralentie et le développement du cerveau anormal. Si les bébés touchés ne sont pas traités peu après leur naissance, un trouble entraînant un déficit intellectuel et une petite taille se développe. Les bébés atteints de crétinisme peuvent être sourds-muets. Ils peuvent avoir des malformations congénitales et/ou une hypothyroïdie.