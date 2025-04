University of Arkansas for Medical Sciences

Une carence en fluor peut provoquer une faiblesse dentaire et osseuse.

Dans l’organisme, l’essentiel du fluorure se trouve dans les os et les dents. Le fluorure est nécessaire à la formation et à la santé des os et des dents.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

La carence en fluor peut provoquer des caries et, dans certains cas, une ostéoporose. La consommation de quantités adéquates de fluorure peut diminuer la probabilité que des caries se développent et renforcer les os. L’adjonction de fluorure (fluoration) à une eau potable de faible concentration en fluorure ou l’utilisation d’une supplémentation en fluorure ou de dentifrices au fluor permet de réduire significativement le risque de carie dentaire. Le fluor appliqué sur les dents (vernis fluoré) peut aider à réduire les caries au cours de la petite enfance dans les régions du monde où le dentifrice fluoré ou la fluoration n’est pas facilement disponible.