Causes de la carence en fer

Chez les adultes, la carence en fer est provoquée dans un grand nombre de cas par

Des pertes sanguines

Chez les femmes en âge de procréer, le saignement menstruel peut être à l’origine de cette carence. Chez les femmes ménopausées et les hommes, la carence en fer est généralement un signe d’hémorragie du tube digestif, provenant par exemple d’ulcères hémorragiques ou de polypes du côlon. Un saignement chronique dû au cancer du côlon est une cause grave de carence en fer chez les personnes d’âge moyen et les personnes âgées.

Les troubles qui perturbent l’absorption par l’intestin grêle (troubles de malabsorption), tels que la maladie cœliaque, peuvent aussi être à l’origine d’une carence en fer. Chez l’adulte, la carence en fer peut être le premier signe de la maladie cœliaque.

La carence en fer peut résulter d’un régime inadapté, en particulier chez les nourrissons et chez les jeunes enfants, qui ont besoin d’une plus grande quantité de fer en période de croissance. Les adolescentes qui ne mangent pas de viande risquent de développer une carence en fer, car elles sont en croissance et commencent à avoir leurs règles.

Les femmes enceintes présentent un risque élevé de développer cette carence, car le fœtus exige de grandes quantités de fer pour se développer.

La carence en fer et l’anémie par carence en fer sont fréquentes chez les coureurs élites et les athlètes de triathlon. Les personnes sous hémodialyse pour insuffisance rénale sont régulièrement surveillées à la recherche d’une carence en fer et il peut être nécessaire de leur injecter du fer par voie intraveineuse (dans une veine).