Alopécie (chute de cheveux ou de poils)

L’analyse est généralement inutile si une cause est identifiée au cours de l’examen médical. Par exemple, une chute de cheveux de type alopécie androgénétique masculine ou féminine ne nécessite pas d’analyse. Cependant, une chute de cheveux chez les hommes jeunes sans antécédents familiaux d’alopécie peut inciter les médecins à les interroger sur la prise de stéroïdes anabolisants et d’autres médicaments.

Si des femmes présentent une chute de cheveux importante et ont développé des caractéristiques masculines (par exemple, voix plus grave, pilosité faciale et corporelle excessive), on peut leur demander si elles prennent des médicaments sur ordonnance ou des drogues et des analyses de sang peuvent être effectuées pour mesurer les taux d’hormones : testostérone et sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA). Si le médecin détecte des signes d’autres anomalies hormonales ou d’une maladie grave lors de l’examen, des analyses de sang peuvent être nécessaires pour identifier ces troubles (par exemple, des tests visant à mesurer les taux d’hormone lutéinisante [LH] et d’hormone folliculo-stimulante [FSH] peuvent être réalisés pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques [SOPK]). Si un autre trouble est soupçonné après l’examen médical, d’autres analyses de sang peuvent être réalisées.

Le test de traction permet aux médecins d’évaluer l’alopécie. Les médecins tirent doucement sur une poignée de cheveux (environ 40) dans au moins 3 zones différentes du cuir chevelu. Les médecins comptent ensuite le nombre de cheveux qui s’arrachent à chaque traction. Si plus de 4 à 6 cheveux en phase télogène sont arrachés à chaque traction, le test d’élasticité est positif et les personnes ont probablement un effluvium télogène.

Une biopsie du cuir chevelu est effectuée si le diagnostic n’est pas clair après l’examen clinique et les autres tests. Une biopsie permet de déterminer si les follicules capillaires sont normaux et de différencier une alopécie à l’origine de cicatrices (par destruction du follicule pileux) d’une alopécie sans cicatrices. Si les follicules capillaires sont anormaux, la biopsie peut indiquer de possibles étiologies.

Une numération capillaire quotidienne peut être réalisée pour quantifier l’alopécie lorsque le test de traction est négatif et lorsque son caractère excessif n’est pas parfaitement net. Les personnes recueillent les cheveux qui tombent lors du premier brossage le matin ou pendant un shampooing et les mettent dans des sachets en plastique transparents chaque jour pendant 14 jours. Le nombre de cheveux dans chaque sachet est enregistré. La perte de plus de 100 cheveux par jour est anormale, sauf après un shampooing (jusqu’à 250 cheveux peuvent tomber après un shampooing). Les personnes peuvent apporter leurs cheveux pour un examen au microscope.