Présentation des pigments de la peau

Les troubles pigmentaires peuvent être étendus et toucher de nombreuses zones de la peau, ou être localisés et ne toucher que certaines zones de la peau. Les modifications de la pigmentation qu’ils entraînent sont appelées

Dépigmentation

Hypopigmentation

Hyperpigmentation

La dépigmentation est l’absence totale de pigments. La peau est blanche. Une dépigmentation étendue se produit dans le vitiligo.

L’hypopigmentation est un taux anormalement bas de mélanine. La peau est plus claire que la normale (par exemple, plus claire que dans les zones de peau non touchées). Une hypopigmentation étendue de la peau se produit dans l’albinisme. L’hypopigmentation peut également être causée par :

Un antécédent de lésion cutanée, comme une cloque, une ulcération, une brûlure, l’exposition à un produit chimique ou une infection cutanée

Des états inflammatoires de la peau ayant cicatrisé (tels que dermatite atopique ou psoriasis)

Des maladies héréditaires rares

L’hyperpigmentation est généralement causée par un taux anormalement élevé de mélanine, mais elle est parfois causée par des dépôts d’autres substances pigmentées qui ne sont normalement pas présentes dans la peau. La peau est plus sombre et parfois d’une couleur différente que la peau dans les zones non affectées. L’hyperpigmentation peut être causée par