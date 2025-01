Protection solaire

Pour le strabisme, chirurgie

Aucun traitement ne permet de guérir l’albinisme.

Étant donné que les personnes atteintes d’albinisme présentent un risque accru de cancer de la peau, elles doivent faire régulièrement des examens de la peau et prendre des mesures pour prévenir les coups de soleil et réduire leur risque de cancer de la peau, notamment :

Se protéger de la lumière directe du soleil

Porter des lunettes de soleil avec protection anti-UV

Porter des vêtements anti-UV avec un indice de protection contre les ultraviolets (UPF) de 50 ou plus

Appliquer un écran solaire qui bloque les UVA et les UVB, avec un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 50

Le saviez-vous ?

Le degré de protection anti-UV apporté par les vêtements varie. Généralement, plus le tissage est serré et plus les vêtements sont lourds, plus le tissu protège. Les vêtements peuvent également être traités avec une substance qui augmente temporairement son indice de protection contre les ultraviolets. Les vêtements anti-UV sont de plus en plus confortables et faciles à trouver dans la plupart des magasins de sport et dans beaucoup d’autres magasins. Les vêtements avec une classification plus élevée offrent une meilleure protection.

Les médecins peuvent corriger le strabisme à l’aide d’une intervention chirurgicale.