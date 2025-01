Une odeur corporelle excessive ou anormale (bromhidrose) est due à la dégradation chimique de la sueur par des bactéries et des levures normalement présentes sur la peau.

(Voir également Présentation des troubles de la sudation.)

Il existe deux types de glandes sudoripares : les glandes apocrines et les glandes eccrines.

Les glandes apocrines sécrètent la sueur dans les follicules pileux. Elles se situent au niveau des aisselles, dans la région génitale, autour de l’anus et autour des mamelons.

Les glandes eccrines sécrètent la sueur directement sur la peau. Elles sont présentes pratiquement sur toute la surface de la peau. La sueur sécrétée par ces glandes n’a pas d’odeur nauséabonde tant qu’elle n’est pas dégradée (décomposée) par les bactéries et les levures normalement présentes sur la peau. Après décomposition, elle dégage une mauvaise odeur.

Sous la peau

La bromhidrose se développe plus facilement chez les personnes présentant une hyperhidrose. Une mauvaise hygiène de la peau et des vêtements contribue également à la bromhidrose. Elle peut également survenir après avoir mangé ou bu certains aliments ou boissons (tels que du curry, de l’ail, des oignons et de l’alcool) et avoir pris certains médicaments (tels que de la pénicilline).