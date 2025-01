La miliaire est une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons provoquée par l’impossibilité d’évacuer la sueur.

(Voir également Présentation des troubles de la sudation.)

Elle apparaît en cas d’obstruction des petits canaux qui conduisent la sueur à la surface de la peau. La sueur retenue provoque une inflammation, ce qui entraîne une irritation (miliaire), des démangeaisons et une éruption cutanée constituée de petites papules ou de minuscules cloques. Parfois, les papules peuvent être douloureuses.

La miliaire survient le plus fréquemment dans les climats chauds et humides et chez les personnes qui transpirent beaucoup, mais les personnes habillées trop chaudement dans les climats froids et les personnes hospitalisées peuvent également en être atteintes. Elle tend à apparaître dans les zones de frottement de la peau, comme les sillons sous-mammaires, les plis interdigitaux et les aisselles. Elle survient également lorsque la peau est couverte de vêtements ou touche une autre surface pendant une longue période, comme c’est le cas chez les personnes hospitalisées allongées sur un lit.

Quelle est la cause de la miliaire ?

Miliaire Cacher les détails Cette photo présente l’érythème de petites papules typiques de la miliaire. Photo publiée avec l’aimable autorisation du docteur en médecine David M. Pariser.

Diagnostic de la miliaire Examen clinique Les médecins diagnostiquent la miliaire grâce à l’aspect de l’éruption cutanée et au contexte dans lequel vivent les personnes (environnement chaud, personnes trop habillées ou alitées à l’hôpital).