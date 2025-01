Pityriasis rubra pilaire Par Massachusetts General Hospital Shinjita Das , MD MPH , Vérifié/Révisé sept. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Le pityriasis rubra pilaire est un trouble cutané chronique rare entraînant l’épaississement et le jaunissement de la peau, notamment les paumes et les plantes de pied, ainsi que des nodules rouges en relief. Les nodules peuvent fusionner ensemble pour former des plaques squameuses rouge orangé entourées de zones de peau saine.

La cause du pityriasis rubra pilaire est inconnue. Les deux formes les plus courantes de l’affection sont Classique juvénile

Classique adulte La forme classique juvénile du pityriasis rubra pilaire est héréditaire et apparaît dans l’enfance. La forme classique adulte du pityriasis rubra pilaire ne semble pas être héréditaire et apparaît à l’âge adulte. Pityriasis rubra pilaire (plaques squameuses) Image Image fournie par le Dr Thomas Habif. D’autres formes non classiques existent dans les deux groupes d’âge. La lumière du soleil, l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou une autre infection, un traumatisme mineur ou une maladie auto-immune peut déclencher une poussée. Symptômes du pityriasis rubra pilaire Les symptômes du pityriasis rubra pilaire incluent des plaques squameuses roses, rouges ou rouge-orangé pouvant se développer sur n’importe quelle partie du corps et généralement accompagnées de démangeaisons. La peau peut devenir épaisse et jaune. Pityriasis rubra pilaire Cacher les détails Le pityriasis rubra pilaire peut entraîner un épaississement et un jaunissement de la paume des mains et de la plante des pieds. Image fournie par le Dr Thomas Habif. Diagnostic du pityriasis rubra pilaire Examen clinique

Biopsie cutanée Le diagnostic du pityriasis rubra pilaire est basé sur l’aspect des plaques squameuses et leur localisation. Parfois, les médecins prélèvent un échantillon de tissu cutané et l’examinent au microscope (biopsie) pour écarter d’autres troubles (tels que la dermatite séborrhéique chez les enfants et le psoriasis). Traitement du pityriasis rubra pilaire Médicaments appliqués sur la peau (topiques), administrés par voie orale (oraux) ou par injection

photothérapie Le traitement du pityriasis rubra pilaire est très difficile. Les symptômes de l’affection peuvent être atténués, mais l’affection en elle-même ne guérit pratiquement jamais. Les formes classiques de la maladie disparaissent lentement sur une période de 3 ans, tandis que les formes non classiques durent beaucoup plus longtemps. Pour atténuer la desquamation, les médecins peuvent administrer des crèmes hydratantes (émollientes) ou demander aux patients d’appliquer de l’acide lactique sous un pansement qui empêche l’air de passer (pansement occlusif), puis d’appliquer des corticoïdes sur la peau. L’acitrétine ou le méthotrexate par voie orale est une option lorsque les traitements appliqués sur la peau ne sont pas efficaces. L’étanercept, l’ustékinumab et le sécukinumab sont des agents biologiques administrés par injection. Ils peuvent également être utilisés si l’état de la peau ne s’améliore pas avec les traitements topiques ou oraux. La photothérapie (exposition à une lumière ultraviolette), la vitamine A et les médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, tels que la ciclosporine, le mycophénolate mofétil, l’azathioprine et les corticoïdes par voie orale, sont également utilisés.