Le pityriasis rosé est caractérisé par l’apparition, dans un premier temps, d’une tache cutanée unique rosée ou brun clair d’environ 2 à 10 centimètres de diamètre. Les médecins appellent cette première plaque « tache mère » ou « médaillon ». Cette plaque se développe généralement sur le torse.

En 7 à 14 jours, de nombreuses plaques squameuse, semblables, mais plus petites, apparaissent sur d’autres parties du corps. Ces taches secondaires sont plus fréquentes sur le tronc, en particulier, le long et au voisinage de la colonne vertébrale.

Les plaques peuvent apparaître plus roses ou de couleur brun clair chez les personnes à la peau claire et peuvent apparaître plus pourpres chez les personnes à la peau foncée.

Chez les enfants, les taches apparaissent généralement à l’aine ou sous les aisselles et diffusent vers l’extérieur. Chez les enfants et les femmes enceintes, la desquamation peut être très limitée, voire absente.

La plupart des personnes présentant un pityriasis rosé présentent de légères démangeaisons, mais chez certaines d’entre elles les démangeaisons peuvent être sévères.

Parfois, les plaques apparaissent sans symptôme préalable, mais certaines personnes perçoivent un malaise général, se plaignent d’une perte de l’appétit, de fièvre, de céphalée, et parfois de douleurs articulaires les jours qui précèdent.