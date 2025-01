Dans les premiers stades, la peau entourant l’anus et l’appareil génital présente des contusions et parfois des cloques. Les démangeaisons, parfois graves, sont un signe typique. Après un certain temps, la peau devient plus mince, perd sa couleur normale, et présente des fissures et des squames. Chez certains, le trouble évolue différemment, provoquant un épaississement de la peau.

Les cas sévères et de longue durée de lichen scléreux provoquent une cicatrisation qui déforme les structures normales de la région périanale et génitale.

Parfois, l’aspect du lichen scléreux chez les enfants peut ressembler aux conséquences d’abus sexuels.

Dans de rares cas, un carcinome épidermoïde (cancer de la peau) se développe dans des zones ayant été affectées par un lichen scléreux pendant longtemps.