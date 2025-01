Les symptômes de la dermatite des mains et des pieds comprennent une rougeur, une desquamation et un épaississement de la peau au niveau des mains et des pieds. Ces symptômes peuvent évoluer, avec l’apparition de cloques prurigineuses de petite ou de grande taille sur les paumes, sur les côtés des doigts ou sur la plante des pieds. Ces cloques peuvent se rompre et entraîner un suintement et la formation de croûtes. Les cloques peuvent être le premier symptôme que les personnes touchées remarquent.

Les symptômes peuvent être intermittents. La peau peut s’infecter (par exemple, par des bactéries ou des champignons).