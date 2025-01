Dermatite atopique (eczéma)

Le grattage et le frottement peuvent également léser la peau, permettant aux bactéries de pénétrer dans les lésions et de provoquer des infections de la peau, des tissus sous-cutanés et des ganglions adjacents. Une inflammation étendue et une desquamation peuvent également se développer.

En cas de dermatite atopique, l’infection par le virus herpès simplex, qui en général ne touche qu’une région circonscrite et se caractérise par de petites cloques légèrement douloureuses, peut se transformer en dermatite étendue, vésicules et forte fièvre (eczéma herpétiforme).

Eczéma herpétiforme Cacher les détails En cas de dermatite atopique, l’infection par le virus herpès simplex peut se transformer en maladie grave, avec une dermatite étendue, des vésicules et une forte fièvre (eczéma herpétiforme). © Springer Science+Business Media

Les personnes présentant une dermatite atopique sont également plus susceptibles de contracter d’autres infections virales de la peau (comme des verrues vulgaires et un molluscum contagiosum) et des infections mycosiques de la peau.

Les personnes atteintes d’une dermatite atopique présentent également un risque plus élevé de réactions allergiques de contact. Ces réactions de contact se déclenchent lorsque la peau entre en contact avec un allergène, une substance qui sensibilise la peau. Par exemple, les allergies de contacts avec le nickel, qui est l’allergène de contact le plus répandu, sont deux fois plus fréquentes chez les personnes atteintes d’une dermatite atopique.