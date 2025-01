Présentation des maladies bulleuses

Geisel School of Medicine at Dartmouth University

Une cloque (bulle ou vésicule, si elle est petite) est remplie d’exsudat, qui se forme sous une fine couche de cellules cutanées mortes. L’exsudat est un mélange d’eau et de protéines, qui provient du tissu atteint. Les cloques se forment habituellement en réponse à une lésion spécifique, comme une brûlure ou une irritation, et touchent les couches les plus superficielles de la peau. Ces cloques guérissent rapidement, souvent sans aucune cicatrice. Celles qui se développent dans le cadre d’une affection systémique (concernant tout l’organisme) peuvent toucher les couches les plus profondes de la peau et s’étendre sur de larges zones. Ces cloques guérissent plus lentement et peuvent laisser des cicatrices.

De nombreuses maladies et lésions peuvent entraîner la formation de cloques, mais parmi les formes les plus graves figurent trois maladies auto-immunes :

Dans le cadre d’une maladie auto-immune, le système immunitaire de l’organisme, qui normalement le protège contre les agents étrangers, s’attaque par erreur aux cellules de l’organisme, et dans le cas présent, aux cellules de la peau. Les autres maladies bulleuses auto-immunes incluent

Pemphigoïde des muqueuses

Pemphigoïde gravidique

Épidermolyse bulleuse

Épidermolyse bulleuse acquise

Dermatose bulleuse à IgA linéaire

Pemphigus foliacé

D’autres maladies bulleuses incluent le syndrome d’épidermolyse staphylococcique, la nécrolyse épidermique toxique, la cellulite sévère et certaines éruptions cutanées d’origine médicamenteuse.

Bien que les brûlures et les frottements répétés (par exemple, à cause de chaussures trop serrées ou si l’on utilise une pelle trop longtemps) constituent des causes fréquentes de cloques, ils ne sont pas considérés comme des maladies bulleuses.