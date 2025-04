Corticoïdes et doxycycline plus nicotinamide Corticoïdes et doxycycline plus nicotinamide

Parfois, d’autres médicaments, notamment des immunosuppresseurs, pour les personnes présentant une forme sévère de la maladie

Le traitement de la pemphigoïde des muqueuses comprend des corticoïdes et une association de doxycycline et de nicotinamide par voie orale. Les corticoïdes peuvent être appliqués directement sur la zone affectée ou être injectés dans les lésions.

Les personnes atteintes d'une pemphigoïde des muqueuses sévère peuvent nécessiter des immunosuppresseurs ; de la dapsone ou de la prednisone peuvent donc être administrées. Parfois, les personnes reçoivent des doses élevées de prednisone en plus d'autres immunosuppresseurs (tels que le rituximab, l'azathioprine, le mycophénolate mofétil ou le cyclophosphamide) et d'immunoglobulines administrées par voie intraveineuse.