Présentation des lésions cutanées dues au soleil

La peau exposée à la lumière UV se protège des lésions en subissant certaines modifications. L’épiderme (couche la plus superficielle) s’épaissit pour bloquer la lumière UV. Les mélanocytes (cellules qui produisent le pigment cutané) augmentent leur fabrication de mélanine, un pigment brun qui fonce la peau et entraîne le bronzage. Le bronzage fournit une protection naturelle contre une future exposition aux rayons UV, parce que la mélanine absorbe l’énergie de la lumière ultraviolette et permet d’empêcher la lumière d’endommager les cellules cutanées et de pénétrer plus profondément dans les tissus. Sinon, le bronzage ne présente aucun bénéfice pour la santé. Le bronzage dans un objectif esthétique est dangereux pour la santé (voir l’encadré Le bronzage est-il sans danger ?).

La sensibilité à la lumière solaire varie selon la quantité de mélanine présente dans la peau. Les personnes à la peau foncée ont plus de mélanine que les personnes à la peau plus claire et disposent donc d’une meilleure protection contre les effets nocifs du soleil. Néanmoins, les personnes à la peau foncée restent vulnérables au soleil et aux effets à long terme de l’exposition à la lumière du soleil.

La quantité de mélanine présente dans la peau des personnes dépend de facteurs génétiques et de l’importance de leurs expositions récentes au soleil. Certaines personnes peuvent produire de grandes quantités de mélanine en réponse à la lumière UV, tandis que d’autres n’en produiront que très peu. Les personnes aux cheveux blonds ou roux sont particulièrement sensibles aux effets à court terme et à long terme des rayons UV, car elles ne produisent pas suffisamment de mélanine. La mélanine de leur peau peut également se répartir de manière irrégulière, faisant apparaître des taches de rousseur. Les personnes atteintes de vitiligo présentent des taches cutanées non pigmentées. Les personnes atteintes d’albinisme produisent peu de mélanine, voire pas du tout.

Le saviez-vous ?