Ablation physique ou produits appliqués sur la peau

Les personnes doivent prendre des précautions pour minimiser les effets nocifs du soleil (voir Prévention des coups de soleil). Les dommages déjà subis par la peau sont difficilement réversibles.

Les kératoses actiniques sont traitées en fonction du nombre d’excroissances, de leur localisation et du traitement toléré par la personne.

Si la personne ne présente que quelques excroissances ou ne supporte pas les autres méthodes de traitement, les médecins retirent généralement les excroissances en les exposant à un froid intense via de l’azote liquide (cryothérapie) ou en les raclant (curetage). Ces options thérapeutiques sont les plus rapides, mais elles comportent un risque plus élevé de laisser une cicatrice, comparativement à d’autres options de traitement.

Si une personne présente de nombreuses excroissances, les médecins lui prescrivent des crèmes, des gels ou des pommades à appliquer sur la peau (application locale). Un liquide ou une crème contenant du fluorouracile (un médicament chimiothérapique appliqué sur la peau) sont souvent utilisés. Souvent, sous l’effet de ce traitement, l’aspect de la peau s’aggrave temporairement, car le fluorouracile provoque des rougeurs, une desquamation et des brûlures des kératoses et de la peau adjacente abîmée par le soleil.

L’imiquimod est utile dans le traitement des kératoses actiniques, car il permet au système immunitaire de reconnaître et de détruire les excroissances cutanées précancéreuses et les cancers de la peau à un stade précoce. Une crème à base d’imiquimod est appliquée sur la peau. L’imiquimod entraîne une rougeur, une desquamation et une brûlure semblables à celles que provoque le fluorouracile.

Le diclofénac en gel est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à appliquer sur la peau pendant 2 à 3 mois. Il peut provoquer des problèmes cutanés d’intensité légère à modérée, tels qu’une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, une sécheresse cutanée et une irritation cutanée. Il est moins efficace que le fluorouracile et l’imiquimod.

La tirbanibuline est un médicament plus récent dont le mode d’action est de tuer les cellules anormales qui prolifèrent rapidement. Il est actuellement recommandé d’appliquer la pommade sur le visage ou le cuir chevelu pendant 5 jours. Il peut être nécessaire de l’appliquer pendant une plus longue période, car il est fréquent que les kératoses réapparaissent après l’utilisation de ce traitement. La tirbanibuline peut provoquer des démangeaisons et une douleur à l’endroit où elle est appliquée.

La thérapie photodynamique est un autre traitement possible, dans lequel une préparation chimique est appliquée par voie cutanée avant qu’une lumière artificielle soit appliquée sur les néoformations. Ce traitement donne un aspect de coup de soleil sur la peau. Le principal avantage du traitement photodynamique est qu’il réduit généralement la durée des rougeurs, de la desquamation et de l’irritation cutanée de quelques jours. Les personnes peuvent nécessiter plusieurs séances de traitement.

Si aucun de ces traitements ne soulage la personne, les médecins peuvent réaliser une biopsie pour exclure un carcinome épidermoïde.