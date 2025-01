Les verrues plantaires se forment sur la plante des pieds, où elles sont en général aplaties par la pression lors de la marche et entourées d’une peau épaissie.

Verrues plantaires Cacher les détails Cette photo montre des verrues plantaires. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Les verrues palmaires se développent sur la paume des mains.

Verrues palmaires Cacher les détails Cette photo montre deux verrues sur la paume de la main. JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les verrues plantaires et palmaires sont souvent dures et plates, avec une surface rugueuse et des contours bien délimités. Elles sont souvent sensibles, et les verrues plantaires peuvent être très douloureuses en position debout ou pendant la marche, en raison de la pression exercée sur ces dernières.

Elles peuvent siéger sur le dos du pied ou sur les orteils, et sont alors plus en relief et plus charnues.

Elles sont habituellement grises ou marron avec seulement une petite zone centrale noire.

À la différence des cors et des cals, les verrues plantaires ont tendance à saigner au niveau de nombreuses petites zones punctiformes, de type piqûres d’épingle, quand les médecins en raclent ou coupent la surface avec le bistouri.