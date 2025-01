Infestation par la gale

Perméthrine ou autre crème scabicide

Parfois de l’ivermectine

Pour les enfants plus âgés et les adultes, la gale peut être soignée par l’application d’une crème contenant de la perméthrine ou un autre scabicide (médicament qui tue l’acarien de la gale) sur la totalité du corps, à partir du cou. Cette crème doit être rincée au bout de 8 à 14 heures. Ce traitement est répété après une semaine.

Pour les nourrissons et les jeunes enfants, la perméthrine est appliquée sur la tête et le cou, en évitant le contour des yeux et de la bouche, et sur le corps tout entier. Les plis cutanés, les ongles des doigts et des orteils, et le nombril doivent être traités en profondeur. Il est possible de mettre des moufles aux bébés afin d’éviter qu’ils ne se mettent de la perméthrine dans la bouche. En outre, chez les nourrissons, une pommade contenant une formulation de soufre dans de la vaseline peut être appliquée la nuit et rincée le matin. Le lindane n’est plus recommandé en raison de ses effets secondaires toxiques.

Chez les adultes et les enfants âgés de 4 ans et plus, une suspension à base de spinosad (liquide) est appliquée sur toute la peau, du cou jusqu’à la plante des pieds. Chez les personnes chauves, la lotion doit également être appliquée sur le cuir chevelu, le front, la lisière des cheveux et les tempes. Elle doit sécher pendant 10 minutes, puis la personne peut s’habiller et laisser la lotion sur sa peau pendant 6 heures avant de se doucher ou de se laver. Le traitement doit être renouvelé une semaine plus tard. Tout contact avec les yeux doit être évité.

L’ivermectine, administrée par voie orale en deux doses à une semaine d’intervalle, est également efficace chez les personnes pour lesquelles les médicaments appliqués par voie cutanée ne sont pas efficaces ou qui ne peuvent pas les utiliser et, en particulier, dans les infestations graves des personnes immunodéprimées.

Même après un traitement efficace qui élimine les acariens, les démangeaisons et les papules peuvent persister pendant 3 semaines, en raison d’une réaction allergique aux cadavres des acariens, qui restent un certain temps dans la peau. Les démangeaisons peuvent être traitées avec de la crème à base de corticoïdes peu puissants, des antihistaminiques par voie orale, ou l’association des deux. Parfois, l’irritation cutanée et le grattage en profondeur provoquent une infection bactérienne, qui peut nécessiter un traitement antibiotique oral.

Les membres de la famille et les personnes qui ont eu des contacts intimes, comme un rapport sexuel, avec une personne atteinte de gale, doivent bénéficier du même traitement. Les vêtements, les serviettes de toilette et les draps utilisés durant les jours précédents doivent être lavés et séchés à haute température ou nettoyés à sec, ou encore placés dans un sac en plastique fermé pendant au moins trois jours.