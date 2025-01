Candidose (infection à levures)

La candidose est une infection provoquée par la levure Candida.

La candidose apparaît le plus souvent dans les zones humides de la peau.

Cette infection cutanée peut provoquer des éruptions cutanées, une desquamation, des démangeaisons et un gonflement.

Les médecins examinent les zones affectées et étudient des prélèvements cutanés au microscope ou les mettent en culture.

Les crèmes ou médicaments antimycosiques administrés par voie orale permettent généralement de guérir la candidose.

(Voir aussi Présentation des infections mycosiques de la peau.)

Les levures sont un type de champignon.

Candida est une levure qui se trouve normalement sur la peau et dans la bouche, le tube digestif et le vagin, et qui ne produit habituellement pas de lésion. Dans certaines conditions, cependant, Candida peut infecter les muqueuses et les régions humides de la peau. Les zones les plus touchées sont le contour de la bouche, l’aine, les aisselles, les espaces entre les doigts et les orteils, le pénis non circoncis, sous les seins, les ongles et les plis cutanés du ventre. Candida peut également provoquer des infections dans d’autres régions du corps, telles que la bouche, l’œsophage et le vagin (voir aussi Candidose).

Parmi les conditions propices à une infection cutanée à Candida, citons :

Climat chaud et humide

Sous-vêtements serrés en synthétique

Manque d’hygiène

Changement insuffisamment fréquent de couche ou de sous-vêtement, en particulier chez les enfants et les adultes âgés

Système immunitaire affaibli, par exemple en cas de diabète, d’une infection au VIH/SIDA ou de prise de corticoïdes ou d’autres immunosuppresseurs (y compris les médicaments contre le cancer)

Grossesse, obésité ou utilisation d’antibiotiques

Autres troubles cutanés, tels qu’intertrigo et psoriasis

La prise d’antibiotiques peut favoriser les candidoses en détruisant la flore bactérienne résidente de la surface corporelle et en permettant aux Candida de proliférer de façon incontrôlée. Les corticoïdes et les traitements immunosuppresseurs après une greffe d’organe peuvent, par ailleurs, réduire les défenses de l’organisme contre cette infection. Les corticoïdes à inhaler, souvent prescrits pour l’asthme, induisent parfois une candidose buccale.

Chez certaines personnes (pour la plupart des personnes dont le système immunitaire est affaibli), Candida s’étend aux tissus plus profonds, ainsi qu’au sang, provoquant une candidose systémique potentiellement mortelle.

Symptômes de la candidose Les symptômes de la candidose varient en fonction de la localisation de l’infection. Candidose cutanée Les candidoses des plis cutanés ou de l’ombilic engendrent en général des éruptions rouge vif avec parfois fissuration de la peau. De petites pustules, principalement sur les côtés de l’éruption cutanée, et des démangeaisons intenses ou une sensation de brûlure peuvent être présentes. Une éruption à Candida autour de l’anus peut être à vif, blanchâtre ou rougeâtre et accompagnée de démangeaisons. Les nourrissons peuvent présenter un érythème fessier à Candida. Érythème fessier causé par le Candida Image Image fournie par le Dr Thomas Habif. Candidose vaginale et candidose du pénis La candidose vaginale (infection vaginale à levures) est fréquente, en particulier chez les femmes enceintes, les femmes diabétiques ou celles qui suivent un traitement antibiotique. Les signes d’une infection vaginale à levures comprennent des pertes vaginales blanches ou jaunâtres, caséiformes, une sensation de brûlure, des démangeaisons et une rougeur des parois vaginales et de la vulve. Candidose vaginale Cacher les détails Cette photo montre un vagin gonflé et rouge, ainsi que des pertes blanches causées par une infection par des levures. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY La candidose du pénis touche en général des hommes diabétiques, non circoncis ou qui ont une partenaire sexuelle présentant une candidose vaginale. Parfois, l’éruption cutanée peut ne provoquer aucun symptôme, mais, la plupart du temps, l’infection est à l’origine d’une éruption cutanée rouge, à vif, accompagnée de démangeaisons, provoquant une sensation de brûlure ou parfois une douleur au niveau du gland. Muguet Le muguet est le nom donné à la candidose buccale. Les taches blanches crémeuses, typiques du muguet, adhèrent à la langue et sur les parois buccales. Elles peuvent être douloureuses. Les taches peuvent être raclées avec le doigt ou un objet émoussé et peuvent saigner après raclage. Le muguet est fréquent chez les enfants en bonne santé, mais, chez les adultes, il peut être un signal de faiblesse du système immunitaire, provoqué par un cancer, un diabète ou une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La prise d’antibiotiques qui détruisent les bactéries en compétition augmente le risque de développer un muguet. Muguet Cacher les détails Taches blanches crémeuses visibles dans la bouche, qui peuvent saigner au raclage. Ce signe est typique du muguet, causé par une infection à Candida. Image fournie par le Dr Thomas Habif. Chéilite angulaire (perlèche) La chéilite angulaire est une candidose des commissures des lèvres, qui provoque des craquelures et de minuscules fissures. Elle peut être induite par l’habitude d’humidifier continuellement les lèvres, de sucer son pouce, l’utilisation d’appareils dentaires ou par d’autres situations qui maintiennent les commissures de la bouche humides, permettant ainsi la croissance des levures. Chéilite angulaire Cacher les détails Cette photo montre la chéilite angulaire (parfois appelée perlèche) provoquée par une infection à Candida aux commissures des lèvres. © Springer Science+Business Media Candidose unguéale La paronychie est une candidose des plis unguéaux ou des cuticules, qui provoque une rougeur et un gonflement douloureux autour de l’ongle. Dans le cadre d’une infection de longue durée, la zone située sous l’ongle peut blanchir ou jaunir, et la tablette unguéale peut se décoller du lit unguéal (onycholyse). Ce trouble est fréquent en cas de diabète ou lorsque le système immunitaire est affaibli ou chez les personnes saines dont les mains sont fréquemment mouillées ou lavées. Infection unguéale (candidose) Cacher les détails Les infections unguéales à Candida peuvent toucher le corps de l’ongle (onychomycose, souvent en bas de l’ongle), les bords de l’ongle (paronychie), ou les deux. Image publiée avec l’aimable autorisation des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)/de Sherry Brinkman via la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des CDC. Candidose cutanéomuqueuse chronique La candidose cutanéomuqueuse chronique provoque des zones rouges, purulentes, croûteuses et épaisses, qui ressemblent au psoriasis, en particulier au niveau du nez et du front. Les personnes atteintes de cette affection ont souvent du muguet. Candidose cutanéomuqueuse chronique Cacher les détails Les personnes atteintes de candidose cutanéomuqueuse chronique développent des zones rouges, purulentes, épaissies et croûteuses qui peuvent ressembler à un psoriasis. Ces zones peuvent apparaître sur le nez, le front et à d’autres endroits. Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.

Diagnostic de la candidose Examen clinique de la peau

Examen ou culture d’un échantillon prélevé par grattage En général, les médecins peuvent identifier la candidose en reconnaissant les caractéristiques de l’éruption ou bien les dépôts épais, blanchâtres et pâteux qu’elle produit. Pour confirmer le diagnostic de candidose, les médecins peuvent recueillir une partie de la peau ou des dépôts à l’aide d’un bistouri ou d’un abaisse-langue. Le prélèvement par grattage est ensuite analysé avec un microscope et ensemencé dans un milieu de culture (une substance qui permet aux micro-organismes de croître) afin d’identifier le champignon.